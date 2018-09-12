Детали Одесские ветераны АТО бьют тревогу: клан Януковича отослал в Одессу уголовников

2018-09-12 19:03 156

В Одессу съезжается криминалитет из ДНР. Для укрепления пошатнувшегося влияния в регионе ОПГ соратников Януковича братьев Аврамовых. В Одессе происходит концентрация боевиков из группы криминального авторитета Армена Саркисяна (Горловский).

Финансировать и курировать группу в Одессе будут через одного из учредителей рынка «7 км», также входящего в «семью» Януковича, Бориса Мельничука.

Тревожную новость сообщил глава общественной организации «Одесская областная организация лиц с инвалидностью и участников боевых действий» Тарас Коваль на своей страничке в Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По его словам, Армен Горловский, возглавляющий силовое крыло в группировке Енакиевского, отправил в Одессу неких Батура и Зуй, они же Батурин и Зуев, для восстановления влияния Аврамовых в регионе «жестко и с кровью». До этого в Одессе на глазах правоохранительных органов смог легализоваться Александр Жуков (Качок).

- У нас вопрос, почему до сих пор подельники Януковича братья Аврамовы продолжают пытаться контролировать одесский регион и поэтому в Таировском поссовете нет порядка и до сих пор миллиарды денег рынка «7 км» уходят в Москву, а оттуда ими финансируется сепаратизм, война и убийства, - написал в Facebook Тарас Коваль.

Ко всему прочему, Тарас Коваль заявил, что в ближайшее время направит обращения в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины.

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