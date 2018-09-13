Украина В Минздраве запретили непривитым детям посещать учебные заведения

2018-09-13 14:00 303

По закону, посещать государственные учебные заведения могут только те дети, которых привили по календарю профилактических прививок. Исключения составляют случаи, когда у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Министерство здравоохранения Украины и Министерство образования и науки обратились ко всем областным государственным администрациям с официальным письмом (.pdf), в котором призвали принять меры по проведению вакцинации детей и не допускать невакцинированных детей в учебные заведения.

Об этом 12 сентября сообщили в пресс-центре Минздрава. В министерстве напоминают, что по закону, посещать государственные учебные заведения могут только те дети, которых привили по календарю профилактических прививок. Исключения составляют случаи, когда у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации. Если ребенку противопоказано делать прививки, он получает соответствующую справку. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического учреждения.

В случае осложнения эпидемической ситуации комиссия может запретить таким детям посещать учебные заведения.

В Минздраве добавили, что в Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер.

10 июля в Минздраве сообщили, что с начала 2018 года в Украине корью переболели более 25 тыс. человек.