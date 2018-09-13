Политика Дорогой джип и пробелы в декларации: в чем обвиняют Омеляна

2018-09-13 12:00 216

Антикоррупционное бюро сообщило о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну по обвинению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Расследование относительно чиновника детективы НАБУ ведут с мая 2017 года, говорится в заявлении НАБУ.

Г-н Омелян, который находится на госслужбе с 2000 года, получил за это время 2,17 млн грн официального дохода.

Тогда как расходы министра составили только в период с 2008 года по апрель 2015 года как минимум 3,45 млн грн.

"Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы", - утверждают в НАБУ.

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4,2 млн грн.

Следствие установило факты внесения министром недостоверных сведений в декларации. В электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, а в 2016 году - более 8,024 млн грн.

"В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком", - добавляют в НАБУ.

Следствие утверждает, что министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Что говорит Владимир Омелян?

Министр подтвердил в своем Facebook, что в 8:40 утра сотрудники НАБУ вручили ему подозрение.

По его словам, его обвиняют в "незаконном обогащении десять лет назад, пользовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году".

"По существу дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита в суд над Мартыненко. В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсации: дорогую недвижимость, значительные денежные средства, оффшорные или любые компании, схемы, коррупцию", - заявил министр.

"Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Потрачена куча времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру", - добавил Омелян.

Он заявил, что если это самые большие преступления, которые ему смогли инкриминировать, то ему не стыдно смотреть в глаза гражданам, иностранным партнерам и руководству страны.

Чтобы прокомментировать ситуацию более подробно, министр анонсировал пресс-конференцию на вечер четверга.