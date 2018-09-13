Украина В Минсоцполитики рассказали, где возьмут деньги на повышение пенсий для украинцев

2018-09-13 19:00 219

Повышение минимальной заработной платы для украинцев повысит доходы Пенсионного фонда, излишки доходов будут направлены на повышение пенсионных выплат украинцам. Об этом в эфире телеканала Espreso.tv рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Примерно 4,5 млн граждан Украины, которые сегодня работают по найму, получают заработную плату на уровне минимальной. То есть, это 3723 гривны. Если мы говорим о 4200 гривнях, то это означает, что их зарплата возрастет на соответствующую сумму. Соответственно возрастут и начисления единого социального взноса в Пенсионный фонд. И таким образом возрастут доходы Пенсионного фонда", - сказал Рева.По мнению Ревы, Верховная Рада поддержит увеличение уровня минимальной зарплаты.