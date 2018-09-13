Украина На дорогах Украины может появиться свето-шумовая разметка

2018-09-14 00:05 153

 

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ считают, что шумовая и световая разметки значительно снизят аварийность, поэтому неисключают введение таких полос при проектировании дорог.

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Такая разметка может стать действенным средством повышения безопасности движения на наших дорогах. Например, в Финляндии, Дании и Швеции применение шумовых полос позволило добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах и является обязательным для строительства новых дорог", - отметил Парцхаладзе.

Шумовая дорожная разметка - искусственно созданная неровность - выемка или возвышенность, которая в зависимости от назначения обустраивается вдоль дороги или поперек.

Во время наезда на нее водитель автомобиля начинает ощущать существенную вибрационное и шумовое воздействие, и это способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

Люминесцентная дорожная разметка подсвечивается за счет специальной краски, которая накапливает, а затем излучает свет в течение 10 часов после захода солнца.

Это улучшает видимость для водителей в вечернее время, уменьшает количество аварий на дорогах и повышает безопасность движения.

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