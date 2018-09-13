Украина Супрун предупреждает: Google опасен для здоровья

2018-09-14 00:10 165

 

Самостоятельный поиск информации о болезни или своих симптомах в интернете является опасным для здоровья, поскольку статьи на медицинскую тематику в сети часто субъективные и односторонние. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook, предупредив украинцев об опасности самолечения с помощью Google.

"Случалась ли с вами ситуация, когда, начитавшись в интернете информации о болезни, у вас проявлялись ее симптомы? Или же наоборот - при появлении какого-то симптома вы сразу открывали Google, чтобы поискать, чем вы заболели и как вылечить болезнь?" - спросила министр.

По ее словам, часто люди, которые ищут в интернете решения проблемы, неверно трактуют нормальные или умеренные симптомы как проявление серьезного заболевания. Из-за этого возникает чрезмерная тревожность и опасность лечения болезни, которой на самом деле не существует.

"Такой самостоятельный поиск информации относительно здоровья может быть опасен еще тем, что люди не только читают и распространяют найденную информацию, но и решают самостоятельно лечиться без советов или обсуждения с врачом", - написала Супрун.

Она посоветовала пользоваться авторитетными ресурсами. "Ищите в тексте ссылки на научные исследования и проверенные источники. Если вы нашли какую-то информацию - всегда консультируйтесь по поводу этого с профессионалом", - подытожила она.

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