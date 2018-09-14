Украина "Школьное перемирие": ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали Грады

2018-09-14 12:30 150

По данным ОБСЕ, 10 десять реактивных систем залпового огня БМ-21 Град находятся в 56 километрах от захваченного гибридными войсками РФ Луганска

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили десять реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) вблизи временно оккупированного Хрустального (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.), размещенных в нарушение линий отвода. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 20 танков на полигоне возле Тернового, что в 57 километтрах к востоку от Донецка", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели видели три буксируемых гаубицы (Д-30 Лягушка, 122 мм) и пять танков на полигоне около Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

Миссия еще раз посетила постоянное место хранения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области и отметила, что там по-прежнему отсутствуют четыре РСЗО (БМ-21), три самоходных гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) и шесть буксируемых гаубиц (одна 2A65 Мста-Б, 152 мм, и пять Д-30 Лягушка, 122 мм).

29 августа с 00:00 вступило в силу очередное школьное перемирие в Донбассе в связи с началом учебного года.