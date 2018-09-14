Украина Порошенко и Кальюлайд обсудили торговые отношения

2018-09-15 00:20 201

 

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Президенты Украины и Эстонии Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд в ходе встречи в Киеве в пятницу, 14 сентября, обсудили актуальные задачи двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с Кальюлайд, которая стала первым лидером иностранного государства, посетившим в мае 2018 году линию разграничения на Востоке Украины, было подробно обсуждено развитие ситуации с безопасностью на Донбассе.

Напомним, ранее министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров обсудили вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины во время переговоров в пятницу, 14 сентября, в Берлине.

Накануне Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц после встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве призвал Россию найти канал диалога по Донбассу.

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