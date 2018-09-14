Украина Рева рассказал, как повышение зарплат и пенсий повлияет на субсидии

2018-09-15 00:30 180

 

Министр социальной политики Украины Андрей Рева прогнозирует, что потребность в субсидиях в 2019 году будет меньше, чем в 2018 году.

«Потребность в субсидиях будет меньше, чем в 2018 году», — сказал он журналистам после внеочередного заседания правительства в пятницу.

По словам А.Ревы, это связано с повышением пенсий и ростом заработной платы в 2018 году.

В то же время министр отметил, что точной окончательной суммы средств, которая будет необходима на субсидии в 2019 году, пока нет, так как это будет зависеть от цены на газ для населения.

«На сегодня такой договоренности нет», — сказал он, отвечая на вопрос о повышении цены на газ.

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