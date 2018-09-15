Украина Полиция: результаты ВНО сфальсифицированы

2018-09-15 14:00 183

 

Руководители Украинского центра оценивания качества образования получили обвинение в завышении результатов ВНО некоторым абитуриентам. Об этом сообщает Подробности.

Правоохранители разоблачили группу должностных лиц, которые в течение 2008-2013 годов систематически завышали результаты ВНО за денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Нацполиции. Согласно сообщению, в состав преступной организации входили руководитель Украинского центра оценивания качества образования, два его заместителя и еще двое должностных лиц указанного учреждения.

Полицейские выяснили, что подозреваемые имели право доступа к информации центра о результатах внешнего независимого оценивания. Благодаря этому в течение 2008-2013 годов они завышали результаты оценки за денежное вознаграждение. Такая фальсификация результатов ВНО позволила определенным лицам поступить в вузы и учиться за счет государства.

Следствием установлено, что должностные лица меняли результаты оценивания более 800 раз. Таким образом злоумышленники нанесли ущерб Государственному бюджету Украины на сумму свыше семи миллионов гривен. Эти средства были потрачены на обучение лиц, которые были зачислены на бюджетную форму не по результатам конкурса, а в результате противоправного завышения результатов. Участникам группировки инкриминируют совершение уголовных преступлений, по ряду статей, в частности злоупотребление властью или служебным положением и создание преступной организации.

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