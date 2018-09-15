Украина «Власти» Крыма сделали циничное заявление о пострадавших от катастрофы в Армянске

2018-09-16 00:23 174

 

В оккупированном Армянске, где из-за халатности оккупантов произошли выбросы химикатов на заводе «Крымский титан», не было зарегистрированных случаев отравления химическими веществами. Об этом сообщили в оккупационной администрации Крыма.

«В Армянске не зарегистрировано ни одного случая отравления химическими веществами», — сообщили оккупанты, передает «РИА Новости».

По их информации, с 14 по 15 сентября в больницу обратились только четыре человека, все — взрослые.

«Среди диагнозов — аллергические реакции неясной этиологии, аллергический фарингит. Трое пациентов находятся на амбулаторном лечении, один госпитализирован с диагнозом аллергическая реакция неясной этиологии. Состояние пациента удовлетворительное», — отметили в оккупационной администрации.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в оккупированном Армянске произошел очередной химический выброс серной кислоты. От предыдущего выброса, который произошел несколькими неделями ранее пострадало много людей. Оккупанты прибегли даже к эвакуации детей из зоны бедствия.

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