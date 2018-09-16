Украина За счетами украинцев начнут следить налоговики

2018-09-16 14:30 84

ГФС проинформировала, что в ближайшее время договорится с банками относительно отслеживания данных о движениях средств на личных счетах физических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Банковские учреждения и сейчас обязаны предоставлять фискалам такие данные, но не постоянно, а только если открывается или закрывается счет, пишет siteua. Теперь же предпринимателям грозит повальная проверка всех финансовых операций. И, судя по заявлениям ГФС, большинство банков уже дали согласие предоставлять соответствующую информацию представителям налоговой службы.

По подсчетам ГФС, в Украине почти 2 млн ФОПов. При этом меньше половины из них имеют предпринимательские счета в банках. Это означает, что вторая половина открывает счета в качестве физлиц, проводят через них различные оплаты «по работе» и ничего не отчисляют в бюджет. Проверка заставит предпринимателей платить налоги.

Как будет проводиться тотальный мониторинг счетов мелких предпринимателей, в ГФС пока не рассказывают. Уверяют только, что методика «отрабатывается». Вместе с тем, некоторые эксперты утверждают, что она в любом случае не может считаться законной, так как является нарушением банковской тайны.

В июне Рада приняла Закон «О валюте и валютных операциях». Этот документ дает ГФС возможность вместе с Нацбанком контролировать валютные операции, таким образом обходя банковскую тайну.

На сегодняшний день многие банки (государственные в том числе) требуют от мелкого бизнеса отчетности, якобы «для подтверждения личности предпринимателя». В противном случае финансовые учреждения грозят заблокировать счета. При этом юристы сомневаются в законности таких требований.

Но если налоговая официально договорится с банками о передаче такой информации, подобный «шантаж» получит поддержку со стороны закона.

Юристы напоминают, что единственное обязательство, которое должны выполнять физлица-предприниматели по отношению к ГФС — это выплата налога в размере 5% от оборота. Пути поступления этих денег, считают специалисты, налоговиков интересовать не должны. Намерение получить данные, которые не обязательны для расчета суммы налога, специалисты называют попыткой налоговиков выйти за рамки их полномочий.

Предприниматели уже заявляют, что в случае такого нововведения готовы судиться с ГФС. И добавляют, что беспокоит их не столько попытка налоговиков «копать» под ФОПов, сколько сохранность собранной ими информации: ведь никто не даст 100% гарантии, что столь важные данные не уйдут «из-под полы» за сходную цену. А это уже грозит предпринимателям гораздо более серьезными проблемами.