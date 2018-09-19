Украина Суд отказался выпустить под залог харьковскую мажорку Зайцеву и Геннадия Дронова

2018-09-19 11:13 51

Киевский районный суд Харькова продлил меры пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым по делу о смертельном ДТП в Харькове, на 60 дней - до 16 ноября.

"Адвокат Дронова просил суд изменить его клиенту меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета, из-за необоснованности рисков. Дронов тоже просил об изменении меры пресечения для того, чтобы иметь возможность видеться с 81-летней матерью", – сообщает "Громадське".

О домашнем аресте просили и адвокаты Зайцевой, чтобы она могла лечиться.

Напомним, резонансное ДТП в Харькове случилось вечером 18 октября 2017 года. Елена Зайцева, приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева, находилась за рулем автомобиля Lexus RX. Установлено, что она проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. По данным СМИ, он является местным ритейлером.

По итогам случившегося Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога. Суд также лишил ее водительских прав и наложил арест на оба автомобиля - участника ДТП.

В ходе судебного заседания сторона обвинения утверждала, что девушка во время ДТП находилась под воздействием опиатов. В свою очередь защита заявила, что Зайцева употребляла успокоительное перед экспертизой.

Версия защиты Зайцевой: в ДТП виноват водитель Touareg, который двигался на желтый свет светофора. Защита Дронова это обвинение опровергает, заявляя, что водитель Touareg ехал на зеленый свет. Ранее Дронов проходил по делу как свидетель. Позже суд отказался признать его потерпевшим.

В начале ноября Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан"). По этой же статье обвиняют и Елену Зайцеву.