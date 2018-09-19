Украина фото Евробляхеры пикетируют Кабмин - требуют дешевой растаможки и ремонта дорог

2018-09-19 10:41 111

Сегодня с утра в правительственном квартале Киева проходят протесты водителей автомо на еврономерах.

Среди основных требований собравшихся у стен Кабмина пикетчиков - принятие законопроектов по улучшению растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, выделение средств на ремонт дорог в Украине.

Также евробляхеры протестуют против законопроекта, который существенно ограничивает права водителей.

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Ожидается, что акция протеста продлится ориентировочно до 16:00 - 19:00 среды. При этом полностью перекрывать правительственный квартал водители не собираются.

Из-за протестов в центре столицы образовались пробки. Практически остановлено движение на ул. Михаила Грушевского, ул. Крещатик, ул. Михайловской, Петровской аллее. Также движение затруднено в районе Бессарабского рынка, ул. Бассейной и бул. Тараса Шевченко.

Напомним, в августе украинцы приобрели 7,3 тыс. новых легковых авто и 10,3 тыс. импортированных машин, бывших в эксплуатации. Такое количество первичных регистраций автомобилей с пробегом является новым рекордом для национального рынка. 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки авто.