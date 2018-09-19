Украина Сколько в 2019 году выплатят семьям пострадавших на Евромайдане и при каких условиях

2018-09-20 08:11 219

На выплаты помощи семьям погибших и пострадавших на Майдане и лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях, намерены выделить 16 млн 501 тыс. грн.

Такую сумму предусматривает зарегистрированный в Раде проект госбюджета на 2019-й год.

"В проекте закона "О Госбюджете Украины на 2019 год" расходы на оказание одноразовой денежной помощи членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в указанных акциях, предусмотрены расходы в сумме 16 млн 501 тыс. грн", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2019 с расходами на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции достоинства, участников Антитеррористической операции и лиц, осуществлявших мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в сумме 110 млн 905,6 тыс. грн.

В феврале текущего года в Украине вступил в силу закон о пенсиях членам семей погибших на Майдане.

Документ предусматривает изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которым право на назначение досрочной пенсии по возрасту есть у жен/мужей погибших на Майдане, - при условии, что они не вступили в повторный брак.

Это решение распространяется на детей, которые стали инвалидами, будучи несовершеннолетними, а также на родителей погибших.