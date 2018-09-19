Украина Сколько в 2019 году выплатят семьям пострадавших на Евромайдане и при каких условиях

2018-09-20 08:11 219

На выплаты помощи семьям погибших и пострадавших на Майдане и лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях, намерены выделить 16 млн 501 тыс. грн.

Такую сумму предусматривает зарегистрированный в Раде проект госбюджета на 2019-й год.

"В проекте закона "О Госбюджете Украины на 2019 год" расходы на оказание одноразовой денежной помощи членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в указанных акциях, предусмотрены расходы в сумме 16 млн 501 тыс. грн", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2019 с расходами на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации, обеспечение санаторно-курортным лечением пострадавших участников Революции достоинства, участников Антитеррористической операции и лиц, осуществлявших мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в сумме 110 млн 905,6 тыс. грн.

В феврале текущего года в Украине вступил в силу закон о пенсиях членам семей погибших на Майдане.

Документ предусматривает изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которым право на назначение досрочной пенсии по возрасту есть у жен/мужей погибших на Майдане, - при условии, что они не вступили в повторный брак.

Это решение распространяется на детей, которые стали инвалидами, будучи несовершеннолетними, а также на родителей погибших.

Еще по теме

ВАЖНО! Украинцам увеличат размер выплат по больничному

2018-09-08 12:00 1269

При подрыве Захарченко погибли два человека

2018-09-01 12:00 951

Более тысячи погибших на Донбассе не удалось идентифицировать, - Геращенко

2018-08-31 19:32 579

Обнародован график возврата денег - каждый из нас должен 1800 долларов

2018-08-30 08:09 1785

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар и евро сегодня подешевели на несколько копеек - курс НБУ

2018-09-20 12:15 42

Нацкорпус под Радой требует упростить получение гражданства воевавшим в АТО

2018-09-20 11:14 105

У Гройсмана сообщили, кому еще в Украине не дадут субсидию

2018-09-20 10:16 435

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-09-20 08:39 477883
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Доллар и евро сегодня подешевели на несколько копеек - курс НБУ 2018-09-20 12:15 42
Нацкорпус под Радой требует упростить получение гражданства воевавшим в АТО 2018-09-20 11:14 105
У Гройсмана сообщили, кому еще в Украине не дадут субсидию 2018-09-20 10:16 435
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-09-20 08:39 477883

Лента

12:15 Доллар и евро сегодня подешевели на несколько копеек - курс НБУ
11:42 Порошенко в Раде признал, что из-за его тактических ошибок "жити по-новому" не удалось
11:14 Нацкорпус под Радой требует упростить получение гражданства воевавшим в АТО
видео 10:33 Ежегодное послание президента Петра Порошенко к Верховной Раде - ОНЛАЙН
10:16 У Гройсмана сообщили, кому еще в Украине не дадут субсидию
фото 09:31 На академии СБУ нарисовали мурал с перекрашенным спецназовцем российского ФСБ
09:12 Во Львовской области полностью запретили использование русского языка
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:11 Сколько в 2019 году выплатят семьям пострадавших на Евромайдане и при каких условиях
22:00 Кабмин одобрил соглашение с Грузией о безвизовых поездках по ID-картам