Украина Большинство украинских АЗС повысили цены на газ

2018-09-19 21:06 231

 

В период с 18 по 19 сентября большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз.

Об этом сообщает enkorr.

В крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" стоимость автогаза выросла на 18–19 коп./л: в сети "Авиас" СУГ подорожал до 14,24 грн/л, в сети "Укрнафты" — до 14,25 грн/л.

Автогаз на станциях "БРСМ-Нафта" прибавил 13 коп/л, до 14,73 грн/л.

На станциях WOG, AMIC, Shell, SOCAR, Glusco, KLO, "Параллель" и "Род-Ник" автогаз подорожал на 6–20 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 19 сентября составила 14,77 грн/л (+10 коп./л).

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Украина

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