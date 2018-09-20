Украина Стратегический беспилотник США провел глубокую разведку на Донбассе

2018-09-20 15:13 126

Новейший стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил второй за последние три дня многочасовой полет в районе линии разграничения в Донбассе.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более шести с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с "ДНР" и "ЛНР".

Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тысяч метров, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом американский разведчик не менее пяти раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

Еще по теме

Сенат США одобрил выдачу Украине 250 млн долларов на новые вооружения

2018-09-19 14:45 309

Мировые цены на нефть продолжают быстро падать

2018-09-19 08:10 393

фото Новый рекорд самолета "Мрия". Есть беспосадочный перелет в США

2018-09-11 15:20 666

Посол США в ОБСЕ призвал Россию освободить Сенцова

2018-09-11 12:33 489

Еще новости в разделе "Украина"

Супрун призвала врачей перевозить пациентов вперед ногами

2018-09-20 16:52 30

Минздрав: В госцентре проходит обыск. Могут изъять сервер с реестром пациентов

2018-09-20 16:35 51

В Украине появится новый вид соцпомощи

2018-09-20 16:28 84

Укрпочта грозит прекратить доставку пенсий

2018-09-20 16:24 84
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Супрун призвала врачей перевозить пациентов вперед ногами 2018-09-20 16:52 30
Минздрав: В госцентре проходит обыск. Могут изъять сервер с реестром пациентов 2018-09-20 16:35 51
В Украине появится новый вид соцпомощи 2018-09-20 16:28 84
Укрпочта грозит прекратить доставку пенсий 2018-09-20 16:24 84

Лента

16:58 В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара
16:54 В Киеве ограничат работу метрополитена: названа причина
16:52 Супрун призвала врачей перевозить пациентов вперед ногами
16:49 ФИФА презентовала новый рейтинг национальных сборных
16:43 МИД Венгрии: Мы ответим на высылку нашего дипломата из Украины
16:41 Рева рассказал про изменения в выдаче «пакета малыша»
16:35 Минздрав: В госцентре проходит обыск. Могут изъять сервер с реестром пациентов
16:28 В Украине появится новый вид соцпомощи
16:24 Укрпочта грозит прекратить доставку пенсий
16:19 Крушение Ил-20: израильские военные вылетели в Россию