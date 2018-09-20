Украина Укрпочта грозит прекратить доставку пенсий

2018-09-20 16:24 84

Доставка пенсий будет прекращена с нового года, если до ноября не будет утвержден новый тариф.

Укрпошта прекратит осуществление доставки пенсий, если новый тариф на нее не будет утвержден. Об этом заявил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 20 сентября.

"Я бы хотел быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий Укрпоштой будет прекращена. А значит, более 4,5 млн человек уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде.

"Я целый год ждал, доказывал, вел переговоры, убеждал, в то время как Укрпошта "привезла" себе 1 млрд грн убытков на этой услуге, а ведь это могли быть новые сортировочные центры, машины и повышение зарплаты тем самым почтальонам, о которых так часто любят вспоминать перед выборами", - заявил руководитель предприятия.

Напомним, с 10 сентября Укрпочта повысила тарифы на доставку писем на 40%. Также была повышена стоимость доставки посылок без объявленной ценности – на 30% в пределах области и на 20% – в пределах Украины.