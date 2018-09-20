Украина Минздрав: В госцентре проходит обыск. Могут изъять сервер с реестром пациентов

2018-09-20 18:00 237

 

Правоохранительные органы проводят обыски в Государственном экспертном центре и пытаются изъять сервер, на котором, среди прочего, размещен Реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября, в Реестре содержатся персональные данные 1531 врача, 187575 больных, которые за 8 месяцев 2018 года получили препаратов инсулина на общую сумму более 655 млн грн.

"Любые перерывы в работе сервера могут привести к приостановке работы Реестра и, соответственно, к перерывам в обеспечении пациентов препаратами инсулина. МОЗ Украины принимает меры, чтобы избежать сбоев в работе Реестра", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" обратилась в Минздрав, чтобы узнать о причинах обысков и детали, однако в пресс-службе ведомства отказались комментировать и посоветовали обратиться к правоохранителям.

Также от комментариев отказались в Государственном экспертном агентстве.

Там пообещали позже обнародовать всю информацию.

"Украинская правда" обратилась также за комментариями в полицию и прокуратуру.

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