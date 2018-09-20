Украина Рева рассказал про изменения в выдаче «пакета малыша»

2018-09-20 20:00 183

 

Министр социальной политики Андрей Рева прогнозирует, что родители новорожденных начнут получать бесплатный «пакет малыша» в день выписки из роддома с октября.

Об этом он сказал Українським Новинам.

«Я думаю, что с 1 октября «пакеты малыша» начнут выдавать даже в день выписки», — сказал он.

По словам Ревы, на текущей неделе должна была начаться выдача пакетов родившим во второй декаде месяца.

При этом, по словам министра, на данный момент только 22 областные государственные администрации заключили соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) о поставках таких пакетов.

«Остальные (ОГА) сделали запрос, мы им дали ответ — они сейчас думают. Мы не можем стучать кулаком по столу, есть постановление правительства, у них есть вопросы, они их задали нам, мы ответили», — добавил он.

Рева отметил, что правительство отреагировало на замечание некоторых областей и внесло изменения в постановление, разрешив обеспечивать реализацию проектов международной технической помощи на платной основе.

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