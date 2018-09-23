Украина Народный артист Украины попал в ДТП, он тяжелом состоянии

2018-09-23 14:30 411

Иван Попович ехал на концерт в Полтавской области

Народный артист Украины Иван Попович попал в ДТП в Полтавской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Виталина Кизляк-Остапчук, которая работает в команде артиста.

По ее данным, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавской области.

Народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.

Украинский эстрадный певец и композитор Иван Попович родился 22 апреля 1949 года в с. Осой Закарпатской области. В 1990 году получил почетное звание Народный артист Украины. В 1999 году "за личный вклад в развитие украинской культуры и весомые творческие достижения" награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. С 2005 года - художественный руководитель Государственного театрально-зрелищного агентства. Гастролировал в Канаде, Индии, Бразилии, Италии, Греции, США.