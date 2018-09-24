Украина В Донбассе боевики устраивают ВСУ смертельное "сафари"

2018-09-24 19:30 252

По данным штаба операции объединенных сил, в районе Счастья активизировались снайперы пророссийских наемников

В Луганской области боевики устраивают для украинских военных смертельное "сафари". Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

В Счастье террористы пытаются переправиться через Северский Донец. "Расстояние от наших боевых позиций к оккупантам всего 40-50 метров - ровно такой ширины Северский Донец, что нас разделяет", - отметил командир подразделения Игорь.

Украинские военные на этой линии разграничения отмечают активность снайперов террористов, которые в последнее действуют парами. "Снайперы тоже постоянно делают вылазки в тростник, внимательно следят за нашими действиями", - уточнил военный Алексей.

В штабе ООС отметили, что наемники начали использовать тактику "подранка". "То есть не убивают военного , а стреляют в ногу, чтобы тот не смог передвигаться и звал на помощь. Далее они ожидают прибытия резервной группы или военных медиков и затем устраивают смертельное сафари", - уточнили в пресс-центре ООС.

Украинский военный рассказал, что недавно напротив позиции ВСУ работали четыре снайпера боевиков. "Специально ранили нашего бойца в правое бедро, он зигзагом быстро полез в укрытие. Две пули 7,62 мм пролетели выше и правее от него. Этого было достаточно, чтобы наши пулеметчики "сфотографировали" место их лежбища. Отработали по ним с ДШК. Патронов не пощадили. В результате, двух оккупантов точно не стало", - подчеркнул офицер.

Военные также рассказали и о другом запрещенном приеме, который используют оккупанты.

"Суть его заключается в том, что они первыми стреляют из запрещенных минометов или из крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям и немедленно вызывают патрули ОБСЕ, рассказывая им сказку, что, якобы, плохие украинцы их обстреляли. Пока военнослужащие объединенных сил готовятся дать адекватный ответ, прибывают международные наблюдатели. Последние могут увидеть только наши выстрелы в ответ, не зная, кто именно первым начал», - говорится в сообщении.