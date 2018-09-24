Украина Супрун рассказала, какие лекарства можно получить бесплатно

2018-09-24 21:00 723

Медикаменты, медицинские изделия, вакцины и сыворотки, на закупку которых правительство выделяет миллиарды гривен из средства налогоплательщиков, украинцы могут получать бесплатно. Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В целом, за средства государственного бюджета закупается около 500 препаратов и более 700 видов медицинских изделий по 40 направлениям государственной программы", - напоминает Супрун. Она отметила, что в этом году Украина впервые сможет обеспечить 100% запросов больниц по 12 направлениям, среди которых медикаменты, применяемые при гемофилии у детей и взрослых, медикаменты для детей, больных нанизмом различного происхождения и детей с другими орфанными заболеваниями, донорство крови, детский церебральный паралич, тесты на ВИЧ, лекарства, используемые при трансплантации.

И.о. министра напомнила, какие лекарства есть в наличии в стационарах:

- Для лечения тяжких заболеваний, требующих длительного и/или дорогостоящего лечения: онкологии у детей и взрослых, туберкулеза, вирусных гепатитов В и С, ВИЧ/СПИДа и т.п.

- Для лечения редких заболеваний: гемофилии типа А или В или болезни Виллебранда, булёзного епидермолиза, ювенильного ревматоидного артрита, легочной артериальной гипертензии, иммунодефицитных состояний и т.д.

Супрун также рассказала, что о наличии нужных вам лекарств можно узнать на официальных веб-сайтах региональных департаментов и управлений здравоохранения. Региональные департаменты и управления здравоохранения на своих сайтах должны размещать информацию о закупленных за государственные средства лекарственных средствах и медицинских изделиях, их распределении в медицинские учреждения в конкретном регионе. Коммунальные и государственные медицинские учреждения должны еженедельно обновлять перечень лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий на информационных стендах.

Если назначенные вам лекарства есть в программе, но в больнице нет информации о них, чиновник советует писать запрос на имя главного врача относительно наличия определенного медицинского препарата и обращаться в областные управления здравоохранения.

"Никто не имеет права требовать от вас деньги за эти лекарства повторно - мы уже за них заплатили своими налогами", - отмечает Супрун.