Украина Рева рассказал, что нужно знать об отказе в предоставлении субсидии

2018-09-24 22:00 516

Устный отказ работника управления социальной защиты населения в назначения жилищных субсидий является незаконным, констатирует министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Устный отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным», — заявил А.Рева, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, согласно закону «Об обращении граждан» и положению о порядке назначения жилищных субсидий, орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию и только после их рассмотрения официально (письменно) уведомить заявителя, назначена или не назначена ему субсидия с обоснованием такого решения.