Украина фото Спасательное судно "Донбасс" и военный буксир "Корец" прибыли в Бердянск

2018-09-25 10:11 261

Поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец прибыли в город Бердянск. Об этом в соцсети сообщил представитель ВМС Украины Тарас Чмут.

"Дошли! Поздравляю флот с этим важным событием!", - написал Чмут.

Ранее Украинский милитаристский портал сообщил, что Донбасс и Корец вечером 24 сентября пришли в Мариуполь, а вместе с ними пришли два малых бронированных артиллерийских катера P177 Кременчуг и P178 Лубны.

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Напомним, украинское поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец следовали из Одессы в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

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В ВМС ранее сообщили, что переход через Керченский пролив в Азовское море украинских военных кораблей проходил в сложной обстановке.