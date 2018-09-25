Поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец прибыли в город Бердянск. Об этом в соцсети сообщил представитель ВМС Украины Тарас Чмут.
"Дошли! Поздравляю флот с этим важным событием!", - написал Чмут.
Ранее Украинский милитаристский портал сообщил, что Донбасс и Корец вечером 24 сентября пришли в Мариуполь, а вместе с ними пришли два малых бронированных артиллерийских катера P177 Кременчуг и P178 Лубны.
ВИДЕО: УКРАИНА ПЕРЕБРОСИЛА КОРАБЛИ В АЗОВСКОЕ МОРЕ
Напомним, украинское поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец следовали из Одессы в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.
МОСКВА НЕ РИСКНУЛА ПОМЕШАТЬ ПЕРЕБРОСКЕ УКРАИНСКИХ КОРАБЛЕЙ В БЕРДЯНСК
В ВМС ранее сообщили, что переход через Керченский пролив в Азовское море украинских военных кораблей проходил в сложной обстановке.