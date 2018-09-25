Политика В Госдепе США подняли спорную тему проведения новых выборов в Донбассе

2018-09-25 12:46 186

Для проведения новых выборов в Донбассе необходимо минимум шесть месяцев соблюдать перемирие. 

"Скорее всего, на мой взгляд, потребуется шесть месяцев мира. Думаю, потребуется шесть месяцев мира для проверки списков избирателей, определения механизма, создания условий, при которых люди смогут безопасно вести избирательную кампанию", - заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Объясняя свое видение дорожной карты этих шести месяцев, Волкер отметил, что развернуть военные силы на всем районе такого размера за короткий период времени будет физически невозможно.

"На мой взгляд, нам следует начать с некоторых наиболее чувствительных участков, по которым зашли в тупик переговоры в Минске и переговоры в нормандском формате", - отметил он.

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