Украина У Гройсмана ухудшили прогнозы, рост экономики обещают только к 2021 году

2018-09-25 14:15 147

Минэкономразвития и торговли (МЭРТ) обнародовало обновленный консенсус-прогноз экономики Украины. Согласно новым данным, в 2018 году в Украине рост ВВП ожидается на уровне 3,1% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,5%.

Кроме того, в следующем году рост ВВП незначительно замедлится до 3,0% при инфляции 7,4%.

Вместе с тем, согласно прогнозу, в 2020-2021 годах рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%.

В апреле этого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3,2% при инфляции 9,7%, в 2019 году – на 3,1% при инфляции 8%. Рост экономики в 2020 году оценивался ими в апреле на уровне 3,3%, а в 2021 году – 4%.

Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают снижения курса гривны к концу этого года до 29,6 грн/$1, к концу следующего – до $30,6 грн/$1. По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до $32 грн/$1 на конец 2020 года и $33,2 грн/$1 – на конец 2021 года.

Минимальные и максимальные оценки курса на следующий год составляют соответственно $29,4 грн/$1 и $34 грн/$1, на 2020 год – $30,2 грн/$1 и $37 грн/$1, а на 2021 год – $30,7 грн/$1 и $40 грн/$1.