Украина В Украине снова взорвался запрещенный миномет "Молот", пострадали двое солдат

2018-09-25 11:12 306

Трое украинских военнослужащих пострадали в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб.

"Инцидент произошел в одной из воинских частей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", - рассказали в штабе.

Тажке Тригуб сообщил, что все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В ГПУ уточнили, что при разрыве миномета в одной из военчастей на Донбассе пострадали двое военных. Вероятно, причина разрыва мины в стволе кроется в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе в несоблюдении правил его хранения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями Бахмутского отдела полиции, надзор в виде процессуального руководства - прокурорами военной прокуратуры гарнизона.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Так, 6 июля около 6 часов утра в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет. В результате этого трое военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения. После этого президент Петр Порошенко запретил применять минометы "Молот" до конца расследования трагедии.

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