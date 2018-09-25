Украина В нападении на одесского активиста Михайлика подозревают парализованного инвалида – СМИ

2018-09-25 17:30 414

 

По словам источника INSIDER, подозреваемые в нападении на одесского активиста Олега Михайлика являются членами этнической преступной группировки грузин и не впервые привлекаются к ответственности.

Подозреваемым в нападении на одесского общественного активиста, одного из лидеров городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика, является парализованный инвалид, сообщает 25 сентября INSIDER со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, по подозрению в нападении задержаны три человека, на допросе они признались в содеянном. Он также сообщил, что нападавшие входят в этническую преступную группировку грузин. "Привлекаются уже не впервые. Их вычислили по сигналу телефона с места нападения, вызвали на допрос и они во всем признались", – сказал источник.

Он добавил, что один из подозреваемых – парализованный инвалид первой группы, и именно у него полицейские обнаружили пистолет, из которого, вероятно, стреляли в Михайлика. Собеседник также рассказал, что после семичасового допроса в полиции у подозреваемого случился кризис, его пришлось госпитализировать в ту же больницу, где находится Михайлик. На данный момент рядом со зданием больницы собрались несколько десятков человек, на месте также пребывает консул Грузии Торнике Берекашвили. "Я узнал о происшествии около полудня и прибыл на место. Это громкое дело, и я надеюсь, что правда восторжествует. Здесь в больнице наш гражданин, и он является инвалидом. Но я не могу подтвердить, что двое других задержанных являются гражданами Грузии", – отметил консул. Источник INSIDER уточнил, что в течение нескольких часов должно состояться заседание Приморского районного суда Одессы по избранию подозреваемым меры пресечения.

22 сентября Михайлик получил огнестрельное ранение возле своего дома. Экс-замглавы Одесской облгосадминистрации Зоя Казанжи сообщила, что активист потерял до двух литров крови и пережил клиническую смерть.

Утром 23 сентября он пришел в себя. Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что следствие рассматривает пять версий нападения на Михайлика: общественная деятельность; ситуации вокруг жилого комплекса "Золотой берег", в который Михайлик вложил средства, но его так и не достроили; земельный участок рынка "Успех"; личные отношения; нападение с хулиганскими намерениями. Глава одесской облорганизации "Сила людей" Игорь Бычков отметил, что Михайлик активно критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова, а также главу одесской областной полиции Дмитрия Головина и областного прокурора Олега Жученко.

25 сентября, по данным "Думской", правоохранители задержали трех граждан Грузии по подозрению в нападении на Михайлика.

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