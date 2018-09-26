Украина фото Скоростной поезд "Интерсити" на переезде уничтожил Славуту с людьми

2018-09-26 10:11 303

В Баштанском районе Николаевской области (около села Лоцкино) пассажирский скоростной поезд "Интерсити" сообщением Херсон - Киев столкнулся с автомобилем ЗАЗ-110307, в результате чего погибли двое человек.

Как сообщили в полиции Николаевской области, инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде. Автомобиль оказался на железнодорожном пути, проезжая железнодорожную станцию под работающие предупредительные сигналы семафора.

В результате ДТП происшествия 46-летний водитель и 36-летний пассажир автомобиля погибли. Сейчас на месте работают правоохранители.

Информация о событии внесена в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами"), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Правда, наказывать уже некого...