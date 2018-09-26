Украина Повышение цены на газ могут отложить: важное заявление

2018-09-26 16:30 183

 

Кабинет министров может отказаться от повышения цен на газ с 1 октября. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина, передает Лига.

По его словам, вопрос о повышении цен на газ для населения на сегодняшнем заседании не обсуждался. При этом министр не исключил, что повышение может быть отложено еще на месяц из-за отсутствия договоренностей с МВФ. "То есть мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе", - сказал он.

11 сентября сообщалось, что Кабмин и МВФ договорились повысить цену на газ на 23,5%. По предварительным данным, стороны также обсуждали вопрос запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения.

Предполагается, что программа будет рассчитана на полтора года, а объем кредитных средств по ней составит $4-5 млрд.

Замена программы позволит фактически отменить прежние договоренности и запустить, по сути, с чистого листа новый алгоритм постепенного повышения цены газа. Повышение на 23,5% - это максимальное повышение, на которое готово было пойти правительство Владимира Гройсмана. МВФ соглашался на нижнюю планку в 30%.

Ожидается, что после решения по газу, а также принятия госбюджета-2019 Украина и МВФ подпишут новый меморандум финансирования по программе stand-by. Следующий транш, размер которого может быть в пределах $1-1,9 млрд, станет не пятым по действующей программе, а первым по новой.

По неофициальной информации, в новом меморандуме будет актуализирован вопрос о введении рынка земли.

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