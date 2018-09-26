Украина В МВД готовят "сюрприз" для нарушителей ПДД

2018-09-26 19:30 168

НА дорогах Украины будут устанавливать камеры для фиксации нарушений

Под зданием МВД прошел пикет с призывом жестко наказывать тех водителей, кто ездит полосами для общественного транспорта. Пикетчики предлагают ввести фото- и видеофиксацию чтобы, нарушители не избегали штрафов.

Пикетчики говорят, что из-за безнаказанности на дорогах страдают восемьдесят процентов горожан, которые передвигаются общественным транспортом.

В министерстве заверили, камеры уже готовы к работе, их будут устанавливать на дорогах Украины постепенно.

"Мы делаем все, чтобы это было сделано до конца года. Но не сразу и не везде, а постепенно. Мы надеемся, что где-то появится работа системы и постепенно будет распространена шире и шире по всей стране", - говорит Артем Шевченко, представитель МВД Украины.

Также ранее сообщалось, что пьяных лихачей не пугает, что за вождение в нетрезвом виде взимают до 40 тысяч гривен штрафа, а также лишают прав на срок до 10 лет.

В целом по Украине за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах, потому как автомобили по ним "мчатся со скоростью самолетов", а технические средства для контроля скорости не устанавливаются.