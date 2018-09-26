Украина В МВД готовят "сюрприз" для нарушителей ПДД

2018-09-26 19:30 168

 

НА дорогах Украины будут устанавливать камеры для фиксации нарушений

Под зданием МВД прошел пикет с призывом жестко наказывать тех водителей, кто ездит полосами для общественного транспорта. Пикетчики предлагают ввести фото- и видеофиксацию чтобы, нарушители не избегали штрафов.

Пикетчики говорят, что из-за безнаказанности на дорогах страдают восемьдесят процентов горожан, которые передвигаются общественным транспортом.

В министерстве заверили, камеры уже готовы к работе, их будут устанавливать на дорогах Украины постепенно.

"Мы делаем все, чтобы это было сделано до конца года. Но не сразу и не везде, а постепенно. Мы надеемся, что где-то появится работа системы и постепенно будет распространена шире и шире по всей стране", - говорит Артем Шевченко, представитель МВД Украины.

Также ранее сообщалось, что пьяных лихачей не пугает, что за вождение в нетрезвом виде взимают до 40 тысяч гривен штрафа, а также лишают прав на срок до 10 лет.

В целом по Украине за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах, потому как автомобили по ним "мчатся со скоростью самолетов", а технические средства для контроля скорости не устанавливаются.

Еще по теме

Гройсман еще 5 лет хочет быть премьером, обещает хорошо ремонтировать дороги

2018-09-26 08:09 279

фото + видео Соседка Украины пережила сильный снегопад

2018-09-25 18:30 684

Народный артист Украины попал в ДТП, он тяжелом состоянии

2018-09-23 14:30 1038

Корабли Украины приблизились к Крыму – ФСБ

2018-09-23 11:00 963

Еще новости в разделе "Украина"

Рева объяснил схему индексации пенсий

2018-09-26 20:30 135

В МВД готовят "сюрприз" для нарушителей ПДД

2018-09-26 19:30 168

В Украине внезапно увеличили число призывников

2018-09-26 18:00 267

Украинский язык вошел в топ-10 наиболее употребляемых в Европе

2018-09-26 17:02 216
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Рева объяснил схему индексации пенсий 2018-09-26 20:30 135
В МВД готовят "сюрприз" для нарушителей ПДД 2018-09-26 19:30 168
В Украине внезапно увеличили число призывников 2018-09-26 18:00 267
Украинский язык вошел в топ-10 наиболее употребляемых в Европе 2018-09-26 17:02 216

Лента

21:30 Чехия не будет раздавать гражданство жителям Закарпатья - посольство
21:00 Трамп предложил решить палестино-израильский конфликт созданием двух государств
20:30 Рева объяснил схему индексации пенсий
20:00 Климкин заявил об отсутствии понимания со стороны Сийярто в деле о венгерских паспортах
19:30 В МВД готовят "сюрприз" для нарушителей ПДД
19:00 Госдума РФ приняла закон о повышении пенсионного возраста
18:30 Шахтер и Динамо узнали места в новом рейтинге УЕФА лучших команд Европы
18:00 В Украине внезапно увеличили число призывников
17:30 Главу УПЦ МП Онуфрия внесли в базу "Миротворца"
17:02 Украинский язык вошел в топ-10 наиболее употребляемых в Европе