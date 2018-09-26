Украина Рева объяснил схему индексации пенсий

2018-09-26 20:30 138

 

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Украине с 1 марта 2019 года начнется автоматическая индексация пенсий.

Глава Минсоцполитики отметил, что с марта следующего года для индексации пенсий будет внедрена формула, предусмотренная пенсионной реформой. В формуле будет учтена сумма в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в текущем году году.

"Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируется, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть, в расчет берется 12,5%. В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня", - объяснил Рева.

При этом он подчеркнул, что 2018 год еще не закончился, поэтому точные показатели для индексации пенсий пока не известны.

Также министр отметил, что официальный уровень инфляции и роста средних зарплат в текущем году будет известен в феврале. После этого будут проведены расчеты и выплаты в соответствии с принятым постановлением правительства.

По словам министра соцполитики, в 2018 году пенсии для военнослужащих выросли почти на 50%, в среднем на 1 500 гривен.

"С 1 января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25%, как это предусмотрено соответствующим постановлением правительства, и на это также нужны дополнительные средства. Сегодня в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 166 млрд грн, из них 139 млрд грн - это дотации пенсий для гражданских, и 27 млрд грн пойдут на выплаты пенсий военным", - заявил Рева.

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