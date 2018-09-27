Украина Стала известная новая цена газа для населения - с 1 октября тариф составит почти 9 грн/куб

2018-09-27 09:40 573

Уже на следующей неделе украинцев ждет новое подорожание газа. В Кабмине заявили, что с 1 октября тарифы на газ для населения повысятся на 25%. А именно, подорожание составит 1,75 гривен на каждом кубометре. Так, в отопительный сезон войдем с тарифом почти в 9 грн/куб. Напомним, ранее, устанавливая единый тариф в 7 грн за куб премьер Гройсман уверял, что это уже рыночная честная цена и повышений больше не будет.

С 1 октября украинцев ждет новое подорожание газа. Пока официально будущая цена кубометра не оглашена. Напомним, ранее предполагалось, что тариф будет составлять от 8 до 12 гривен. 

Теперь же чиновники из Кабмина немного прояснили ситуацию. По их данным, тарифы на газ для населения повысятся на 25%. С учетом того, что нынешняя цена газа составляет 7 грн, подорожание составит 1,75 грн на каждом кубометре. 

Так, в отопительный сезон войдем с тарифом почти в 9 грн/куб.

"Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%", – заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Кроме того Рева уверяет, что значительного уменьшения количества субсидиантов в Украине не предвидится.

"Вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался. Не думаю, что он появится, учитывая необходимость корректировать бюджет", – добавил он.

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