Курьезы Семилетний ребенок случайно научился взламывать новейший iPhone

2018-09-28 08:11 93

Семилетний ребенок обнаружил уязвимость в iPhone и воспользовался ею ради того, чтобы поиграть в игры. Об этом отец мальчика сообщил на своей Reddit-странице.

Мужчина отметил, что ребенок обошел ограничения функции Экранное время. Данная функция позволяет, в частности, родителям контролировать, сколько ребенок играет в игры.

Оказалось, что когда время заканчивалось, мальчик удалял данную программу, после чего устанавливал повторно и продолжал играть без ограничений. Заподозрив неладное, отец попросил ребенка раскрыть секрет.

"Я даже не злюсь. Я поражен", - отметил он в итоге.

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фото Таксисты перевернули авто водителя, который ударил одного из них 2018-09-24 13:44 762
фото На академии СБУ нарисовали мурал с перекрашенным спецназовцем российского ФСБ 2018-09-20 09:31 2163
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