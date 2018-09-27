Украина Украинцам напоминают о переходе на «зимнее» время

2018-09-27 21:00 339

 

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на «зимнее» время, поэтому в четыре утра стрелки часов следует перевести на один час назад.

Как сообщает Укринформ, перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

«Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса(киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад», — идет речь в документе.

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В СССР переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся с 1981 года. В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на «летнее» и «зимнее» время.

Еврокомиссия предлагает прекратить практику перехода на «летнее» и «зимнее» время в странах-членах ЕС, начиная с 2019 года.

В 2011 году Верховная Рада пыталась упразднить перевод часов на «зимнее» время в Украине, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

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