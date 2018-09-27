Украина Во сколько обойдется загранпаспорт: украинцам озвучили новые расценки

2018-09-27 20:00 423

Кабинет Министров Украины установил стоимость оформления загранпаспорта за 20 рабочих дней — 253 грн, за три рабочих дня — 506 грн

Оформление (в частности вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины (в форме карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые со дня оформления заявления-анкеты в срок не позднее чем через 20 рабочих дней стоит 87 грн, не позднее чем через десять рабочих дней — 174 грн.

Оформление (в частности вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу со дня оформления заявления-анкеты в срок не позднее чем через 20 рабочих дней — 253 грн, не позднее чем через семь рабочих дней — 506 грн, не позднее чем через три рабочих дня — 506 грн.

Оформление и обмен проездного документа беженца в срок в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя за получением документа стоит 156,46 грн, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу в срок в течение 15 рабочих дней — также 156,46 грн. Оформление и обмен удостоверение беженца, кроме оформления впервые в срок в течение 15 рабочих дней — 116,34 грн.

Также оформления и обмен вида на жительство в срок в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов, предусмотренных законодательством, — 253 грн, вида на жительство — 156,46 грн.

Оформление и обмен карточки мигранта в срок в течение десяти рабочих дней — 137,8 грн, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, кроме оформления впервые в срок в течение 15 рабочих дней — 116,34 грн, проездного документа лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита, в срок в течение 15 рабочих дней — 156,46 грн.

Как показывает статистика, женщины в Украине чаще оформляют биопаспорта, чем мужчины. Больше всего их оформляют в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

С 11 июня 2017 по биометрическим паспортом за границу выехало 6213619 граждан Украины.

С 2016 года Государственная миграционная служба выдала 10 млн иностранных биометрических паспортов. 52% паспортов получили женщины, 48% паспортов получили мужчины. Средний возраст владельца заграничного биометрического паспорта — 40 лет.