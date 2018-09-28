Украина фото Украденную из Киево-Печерской Лавры икону Георгия Победоносца пытались продать туристам

2018-09-28 16:27 147

Нашлась украденная из Киево-Печерской Лавры икона Георгия Победоносца. Так, икона святого великомученика Георгия Победоносца была украдена из храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.

Священнослужители Лавры, обнаружив пропажу, сразу обратились в правоохранительные органы.

В этот же день украденная икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры.

"Слава Богу, икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", - говорится в сообщении на сайте Лавры.

Напомним, ранее из Киево-Печерской Лавры двое мужчин украли икону Покрова Божьей Матери и ящик пожертвований.