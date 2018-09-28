Украина фото Полковник Генштаба ВСУ арестован за вымогательство денег у контрактников

2018-09-28 18:29 270

За прошедшие сутки полиция задержала троих взяточников, в том числе полковника Генштаба Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Он требовал деньги от военнослужащего, который проходит военную службу по контракту. Его задержали во время получения оговоренной суммы взятки. Полковнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

"За 5 тысяч долларов США служащий обещал повлиять на принятие положительного решения должностными лицами Министерства обороны Украины о командировке военнослужащего к миротворческой миссии ООН", - сообщают в Нацполиции.

Напомним, ранее на взятке задержали замдиректора одного из учебных заведений Днепропетровской области, а во Львовской области - директора общества, который требовал неправомерную выгоду за выдачу разрешительных документов для работы на объектах с повышенной опасностью.