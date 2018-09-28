Украина В оккупированной Макеевке уже более сотни отравившихся водой

2018-09-28 11:15 222

Как сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, число людей, которые отравились питьевой водой в оккупированной Макеевке, превысило сотню.

МАССОВОЕ ОТРАВИВШЛЕНИЕ ВОДОЙ В МАКЕЕВКЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

"Я предполагаю, что количество отравившихся людей будет увеличиваться. Сейчас их более ста человек", - заявил Лисянский.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление местных жителей питьевой водой.