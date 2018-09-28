Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС на Донбассе полностью контролируемая, - штаб ВСУ

2018-09-28 12:16 123

В течение минувших суток ситуация в зоне ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из вооружения боевых машин пехоты сепаратисты обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а возле Новотошковского применили зенитную установку ЗУ-23-2.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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