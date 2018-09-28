Порошенко заявил в США, что Украина является восточным флангом НАТО

Петр Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США Балтимор в рамках своего рабочего визита в США отметил чрезвычайную важность сегодняшней передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса Island.
"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - приводит слова Порошенко пресс-служба администрации президента Украины.
ВИДЕО: ПОРОШЕНКО ПОЛУЧИЛ В США ДВА ПАТРУЛЬНЫХ КАТЕРА ISLAND
В свою очередь, помощник госсекретаря по вопросам обороны, помощник Министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединенных Штатов по твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна.
"Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы, используя силу. Российская агрессия не является угрозой только для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка", - отметил он.