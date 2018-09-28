фото-видео видео Порошенко получил в США два патрульных катера Island для ВМС Украины

2018-09-28 11:42 162

В Балтиморе в США состоялась церемония передачи Украине двух патрульных катеров Island. На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.

В частности, Украине передали два 34-метровых катера Drummond и Cushing.

"Руководство США, в том числе президент США, вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости.

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Первые два корабля класса Island станут еще одним кирпичиком для усиления военно-морского союза между украинским и американским народами вместе с открытием военно-морского центра в Очакове. А также наше сотрудничество имеет корни в международных учениях "Си Бриз", которые проводятся на Черном море", - заявил Порошенко.

 

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