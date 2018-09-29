Украина В Минобороны рассказали про запуск реестра военнообязанных

2018-09-29 12:00 270

В Министерстве обороны Украины озвучили сроки, когда будет завершено создание Единого государственного реестра военнообязанных.

Согласно ответа ведомства на запрос журналистов, такой реестр планируют создать к апрелю 2019 года.

«Создание Единого государственного реестра военнообязанных осуществляется в соответствии с установленными сроками и планируется завершить в первом квартале 2019 года», — сообщили в Минобороны.

При этом в ведомстве отказались раскрывать стоимость работ по созданию реестра, сославшись на секретность информации.