Украина "Рана на теле планеты". Порошенко почтил память жертв Бабьего Яра

2018-09-29 13:00 147

В субботу, 29 сентября, в 77-годовщину трагедии в Бабьем Яру президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости повторения преступлений, совершенных во время Второй мировой войны. Об этом сказано на сайте главы государства.

"Бабий Яр - место вечного покоя жертв кровавого нацистского молоха. Это страшное событие никогда не сотрется из нашей памяти, нестерпимой болью отзываясь в наших сердцах. В сердцах каждого, кто понимает - никогда снова не может повториться на земле подобное преступление, унесшее жизни более ста тысяч украинцев, евреев, цыган и представителей других народов.... Вечная память невинно убиенным",- сказано в сообщении.

Порошенко отметил, что Бабий Яр – это трагедия мирового масштаба.

"Бабий Яр – трагедия киевлян, всей Украины, незаживающая рана на теле нашей планеты. Это место – братская могила разных народов и известный во всем мире символ Холокоста", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что даже в условиях жестокой борьбы с российской агрессией украинцы демонстрируют приверженность основоположным идеалам цивилизованного мира – гуманизму, взаимопомощи, толерантности, уважению к человеческой жизни, этнической или религиозной идентичности, достоинству и свободы.

"И мы никогда не дадим даже наименьшего шанса проявлениям авторитаризма, диктатуры, шовинизма, расизма, дискриминации, нетерпимости на этнической или религиозной почве", - заявил президент.

За годы Второй мировой войны в Бабьем Яру было захоронено по разным оценкам от 100 до 200 тыс. человек. Кроме евреев там погибли жители Киева других национальностей, члены ОУН и УПА, военнопленные Красной армии, цыгане, а также душевнобольные