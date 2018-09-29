Украинцев в октябре ждет дополнительный выходной

Девять официальных выходных и праздников будет у украинцев в октябре 2018 года.
Известно, что в воскресение, 14 октября, украинцы будут отмечать День защитника Украины, который совпадает с большим церковным праздником - Покрова Пресвятой Богородицы.
Так, согласно распоряжению Кабинета министров, выходной по случаю праздника переносится на понедельник, 15 октября.
Стоит отметить, что кроме того, 6, 7, 13, 20, 21, 27, 28 октября – выходные субботы и воскресенья. Из чего следует, что общее количество рабочих дней в октябре составит 22, а отдыхать украинцы будут целых девять дней.
Напомним, государственный праздник День защитника Украины начали отмечать в октябре с 2015 года.