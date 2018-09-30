Украина Украинцам пообещали зарплаты по 15 тысяч гривен

2018-09-30 12:00 405

Министр социальной политики Украины Андрей Рева анонсировал рост средней зарплаты в Украине до 15 тысяч гривен.

Правда произойдет это не очень скоро — через три-четыре года, рассказывает Народная Правда со ссылкой на пресс-службу министерства социальной политики Украины.

Рева добавил, что по данным Госпогранслужбы, за границей на постоянной основе работают 3 миллиона 200 тысяч украинцев, назвав это «второй волной миграции» — во время первой волны в 90-х годах эта цифра составляла 7 миллионов.

Уменьшить отток населения Украины, по мнению Ревы, может помочь приближение уровня доходов населения до уровня показателей тех стран, в которые украинцы уезжают на заработки.

«На сегодняшний день, в пересчете на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19200 гривен в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата в Украине должна быть не меньше 15000 гривен. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10000 гривен, и нам нужно три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели», — пояснил Министр.

Рева добавил, что на рынке труда в Украине в настоящее время наблюдается благоприятная ситуация — ради сохранения кадров работодатели вынуждены устанавливать конкурентный размер заработных плат.