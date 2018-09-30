Украина Почему украинцы жалуются на ID-паспорта

2018-09-30 15:00 348

Украинцы жалуются, что госучреждения не оказывают услуги из-за невозможности считать с пластиковых документов необходимую информацию.

Об этом пишет Новый Формат.

Так, банки не могут перевыпустить банковскую карту и предоставить другие банковские услуги владельцам id-паспортов. В частности, об этом пишет киевлянка Татьяна Микитенко в Facebook.

В комментариях, кстати, представители банка ей отвечают, что согласно требований законодательства (постановление НБУ № 417 ) в банке должны быть актуальные данные клиента, для его корректного обслуживания.

«Так как на ID-карточке не указаны некоторые данные, например адрес прописки, то необходимо также предоставить распечатанный приложение, чтобы сотрудник мог убедиться, что данные не изменились или наоборот, внести новые данные в базу банка», — пишет сотрудник банка Сергей Коваленко.

В то же время, в других ведомствах говорят, что владельцам пластиковых карт отказывать не должны. Так, в Государственной миграционной службе говорят, что требовать еще какие-то документы помимо пластикового паспорта не должны — вся информация имеется на электронном чипе. Хотя в ведомстве все же отметили, что есть нюансы. Например, прописки на чипе может и не быть.

«Id-карта самодостаточный документ, считывание чипа ни для чего не нужно. Там действительно содержится информация о месте проживания, но только если человек захотел, чтобы ее туда внесли. Она вносится по желанию и не является обязательной. Но юридическим подтверждением регистрации места жительства является справка (дополнение 13), которая выдается органом регистрации. В Киеве, например, это ЦНАПы. Для случаев, когда еще кто-то или где-то требует, мы выдаем выдержку из реестра вместе с id-картой бумагу, которую не надо носить с собой все время, а лишь тогда, когда какой-то орган ее затребует», — сказал руководитель службы информации Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.