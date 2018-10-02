Украина В Одесской области обнаружена сибирская язва - введен жесткий карантин

2018-10-02 15:13 180

У одного из пяти человек, госпитализированных со специфическими симптомами заболевания кожи в с. Меняйловка (Одесская область), подтвердился диагноз сибирская язва.

Специалисты Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Пять человек, участвовавших в забое скота в с. Меняйловка Одесской области, госпитализированы... По результатам лабораторных исследований, проведенных референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой (кожная форма, лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная форма). Также получен положительный результат исследования мяса убитого животного и почвы во дворе, где было забито больное животное", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, ситуация находится под контролем местных властей, а специалисты проводят необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания.

"Заболевание локализовано в пределах одной деревни - с 30 сентября введен карантин. Медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота", - доложили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что медики будут наблюдать за состоянием здоровья жителей села в течение 15 дней: ежедневно осуществлять обходы домов для контроля состояния здоровья людей, которые могут заразиться возбудителем сибирской язвы. Лицам, которые имели риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначается срочная профилактика антибиотиками и за ними осуществляется медицинское наблюдение.

Ранее стало известно, что в Одесской области госпитализировали пять человек с предварительным диагнозом сибирская язва.

Известно, что пятеро жителей села Меняйловка зарезали корову и употребляли ее мясо. После этого они обратились в больницу из-за плохого самочувствия.

На подъездах к селу были выставлены шесть карантинных постов из числа полицейских, спасателей и нацгвардейцев.

Силовики контролируют соблюдение жителями запрета на ввоз-вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения.