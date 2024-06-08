ВОЙНА В Украине ВСУ вернули под свой контроль село возле Часова Яра, - Bild

2024-06-08 09:30

Украинские Силы обороны успешно контратаковали и отбили у российских войск поселок Калиновка к северу от Часова Яра. Об этом сообщает аналитик Bild Юлиан Рёпке.

В анализе отмечается, что при наступлении на Часов Яр к западу от Бахмута российская армия использует тактику двойного удара. ВС РФ напрямую атакуют микрорайон "Канал" на востоке города, а также обходят его с флангов.

В Bild напоминают, что в конце апреля российские оккупанты продвинулись на юге и достигли канала Северский Донец — Донбасс. На севере они недавно захватили посёлок Калиновка и также вышли к каналу. При этом микрорайон "Канал" полностью разрушен, но остаётся в руках украинских защитников.

Однако, как пишет Bild, на днях ВСУ успешно контратаковал и отбили Калиновку.

"Украинские войска отбили большую часть Калиновки и оттеснили российских оккупантов от канала у Часова Яра", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Недавно Россия перебросила термобарические гранатометы на Часов Яр, однако несмотря на сильные обстрелы украинские военные пошли в контратаку. Оккупанты думали, что быстренько захватят город и он будет для них легкой добычей, но вместо этого попали в ловушку. Сейчас в Часовом Яру продолжаются тяжелые бои на истощение.

Военный эксперт Михаил Жирохов отмечал, что сейчас больше внимания уделено ситуации в Харьковской области несмотря на то, что в Донецкой области ситуация требует конкретных действий.

Он отметил, что вблизи города Часов Яр оккупанты уже имеют плацдарм на правом берегу канала Северский Донец - Донбасс и форсируют его очень мощно. Эксперт считает, что это "неприятные звоночки" для Украины, которые могут свидетельствовать об ускорении отступления ВСУ.